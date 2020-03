Pimco om corona: – Det kommer til å bli verre

– Det verste er ikke over for økonomien, men vil utspille seg over de neste månedene, sier Pimcos globale sjeføkonom, Joachim Fels, i et investorbrev, ifølge MarketWatch.com.

Han skriver at både USA og Europa står overfor en reell mulighet for en teknisk lavkonjunktur i første halvår, mens investorer strømmer til trygge havner i takt med at spredningen av corona fortsetter, skriver nettstedet.

Fels sier i samme brev at han forventer at virusutbruddet topper i løpet av et par måneder, og at lavkonjunkturen vil bli kortvarig.

Han utelukker heller ikke at innhentingen kan komme allerede i andre halvår, men sier han er bekymret for den amerikanske kredittsyklusen. Spesielt i et miljø med avtagende kontantstrømmer i bedriftene, noe som igjen kan føre til en skarp innstramning av økonomiske forhold som igjen påvirker realøkonomien.

Fels sier også at han venter flere rentekutt fra Fed.