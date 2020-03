Største kursfall for oljeaksjene på Oslo Børs noen gang

Oslo Børs skriver på Twitter at det aldri før har vært et så stort kursfall blant oljeaksjene, og at energiindeksen aldri før har falt så mye på én dag.

Energiindeksen er ned 17,32 prosent mandag. Equinor stuper 15,86 prosent til 154,45 kroner, mens Aker BP er hele 24,66 prosent ned til 154,45 kroner.

– Krisestemning

«Om ikke markedene allerede var preget av en viss grad av krisestemning som følge av coronavirusutbruddet er det i liten tvil om at krisestemning hersker i markedene akkurat nå, etter at Saudi Arabia har satt i gang det som ser ut som starten på en priskrig i oljemarkedet», skrev Ingvild Borgen Gjerde, rente- og valutaanalytiker i DNB Markets' morgenrapport.

PGS faller 38 prosent, mens Panoro Energy, BW Energy, Interoil Exploration, SeaBird Exploration, Aker Solutions, Borr Drilling, TGS, Havila, Polarcus og BW Offshore alle er ned rundt 25-30 prosent.



Frontline er eneste aksje som inngår i energiindeksen som stiger. Aksjen er opp 10,24 prosent.

Hovedindeksen på Oslo Børs er ned 8,15 prosent ved 13.25-tiden.

Uenigheter

Nedturen skjer fordi oljeprisen kollapser mandag etter brudd i forhandlingene mellom Opec og Russland. Fallet er det største siden Gulfkrigen mellom USA og Irak i 1991. Brentoljen er ned 22,54 prosent til 35,26 dollar pr. fat, mens WTI-oljen er ned 22,71 prosent til 32,09 dollar.

Russland nekter å gå med på Opecs plan om å kutte oljeproduksjonen med ytterligere 1,5 millioner fat pr. dag. Da svarte Saudi-Arabia med at de heller vil øke produksjonen og tilby prisavslag på rundt 20 prosent i noen deler av markedene.

– Avtalen så hele tiden ut til å mislykkes, sier Matt Stanley, seniormegler i Starfuels, ifølge Reuters.

Også utenlandske oljeaksjer ramler tungt mandag.