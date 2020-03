Kongsberg Defence & Aerospace AS har blitt enig med Raytheon Missile Systems om en kontrakt for levering av Naval Strike Missile (NSM) til US Navy`s Over-The-Horizon Weapon System (OTH WS) program. Kontrakten har en verdi på 203 millioner kroner.

«Bestillingen er knyttet til OTH WS rammekontrakt annonsert 31 mai 2018 med mulig totalt omfang pålydende 7,8 milliarder NOK», heter det i børsmeldingen.