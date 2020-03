Milano-børsen faller 11 prosent

Så kom børskrakket, elleve og et halvt år etter finanskrisen. Verdens lengste børsoppgang er over, verdens lengste oppgangskonjuktur er over. Den inverterte rentekurven var igjen et særdeles godt resesjonsvarsel – tenk at en pandemi skulle være den utløsende faktoren!

Europeiske aksjebørser faller mandag 7-8 prosent. Frankfurt-børsen er ned 7,7 prosent, mens Paris-børsen faller 7,5 prosent. Milano-børsen er blant de hardest rammede, med en nedgang på hele 10,7 prosent.

I Eurostoxx50-indeksen er den beste aksjen, Unilever, «bare» ned 3,4 prosent. Den verste, Eni, faller 18 prosent. Societe Generale-kursen er ned 15 prosent.

Stupet i oljeprisen gjør at oljeaksjer er det som faller mest. Derfor er Oslo Børs blant de som faller mest med en nedgang på 8,5 prosent, men altså likevel ikke verre enn Milano-børsen.

Investortilliten er miserabel akkurat nå. Sentix' indeks for eurosonen var på minus 17,1 poeng i mars, som var lavere enn ventet, ifølge Direkt Makro. Industriproduksjonstallene for Tyskland i januar overrasket positivt. Dette er kanskje blant de siste minnene vi har fra Europa-optimismen før coronaviruset kom.