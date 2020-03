700 milliarder blåst på Oslo Børs

Da børsen steg til all-time high på 946,63 den 17. januar var verdien av alle selskapene på Oslo Børs 2.842 milliarder kroner.

Mandag ettermiddag er allshare-indeksen OSEAX ned 10,4 prosent til 792,80 mens hovedindeksen er ned 9,2 prosent til 727,60.

Det betyr også at verdien på alle selskapene nærmer seg 2.100 milliarder kroner og at den samlede verdien har falt med over 700 milliarder kroner siden toppen.

Store børsfall

Slutter hovedindeksen ned 9,0 prosent vil det være det 4. største børsfallet i prosent på Oslo Børs siden 1996 og det 6. største siden 1983.

Det største børsfallet på Oslo Børs kom den 20. oktober 1987 og var på 19,12 prosent.