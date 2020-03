Sjefen i Kommunalbanken går på dagen

Kristine Falkgård og styret i Kommunalbanken AS har blitt enige om at arbeidsforholdet avsluttes i dag, fremgår det av en børsmeldning mandag. Falkgård har vært CEO i banken syv år.

– Kristine Falkgård har ledet gjennom mange strukturelle endringer, blant annet som følge av nye reguleringer. Hun har løftet banken på det digitale og bidratt til at KBN har tatt lederskap på grønn finans. Nå har styret og Kristine Falkgård blitt enige om at det er naturlig at det er andre som leder banken videre, sier styreleder Brit Kristin S. Rugland til Finansavisen.

Økonomidirektør Jannicke Trumpy Granquist vil fungere som administrerende direktør til en permanent erstatter er på plass.