dette vil påvirke oslo børs

Etter gårsdagens kursmassakre og det styggeste fallet siden finanskrisen, ser børsene ut til å hente seg noe inn igjen tirsdag.

Blant de toneangivende Europa-børsene ligger britiske FTSE 100 an til å åpne opp 192 poeng til 6.157, mens tyske DAX og franske CAC 40 ser ut til å stige hhv. 243 poeng til 10.868 og 95 poeng til 2.841 fra start.

På Oslo Børs ser Nordnet-analytiker Roger Berntsen for seg at OBX-indeksen åpner opp 2,2 prosent, eller innenfor intervallet [1,9, 2,5] prosent.

Oljeprisrekyl, men...

Etter en uunngåelig kollaps på Wall Street i går, der de tre nøkkelindeksene falt 7-8 prosent, snudde Asia-børsene opp og steg bredt i tirsdagens handel.

Men Berntsen advarer mot fortsatt store svingninger fremover, grunnet den lave oljeprisen.

«Det vil si selv om lav oljepris er positivt for konsumenten (verdensøkonomien) på litt lengre sikt, er den ikke det på kort sikt. På kort sikt har sannsynligheten økt for at flere av de «svakeste» aktørene i oljesektoren vil gå konkurs og ryste finanssektoren økt», blogger analytikeren.

Oljeprisen falt som en stein mandag etter at Saudi-Arabia har erklært priskrig, men Brent mai-oljen henter seg inn og stiger syv prosent til 36,77 dollar fatet så langt i dagens handel.

Da Oslo Børs stengte i går, sto kontrakten i 33,71 dollar fatet.

Trump tar grep

I USA har Dow- og S&P 500-futures skutt fart, og stiger 3-4 prosent etter at president Donald Trump har varslet «svært betydelige» lettelser, deriblant trolig en ny runde med skattekutt.

«Børsoppgangen har alltid vært et sentralt bevis på Trumps suksess, og det som har skjedd i markedet den siste tiden kan trekke teppet under føttene hans i det kritiske valgåret. Så hvis Federal Reserves stimulanser ikke kan gi markedet et puff, vil det ikke være noen overraskelse å se Trump trå til med massive finanspolitiske tiltak for å redde året», skriver senioranalytiker Ipek Ozkardeskaya i Swissquote Bank i sin morgenrapport.

Ifølge Berntsen i Nordnet ligger det i kortene at de fleste land, inklusive Norge, vil måtte trå til med solide, finanspolitiske stimulanser for å begrense de økonomiske ringvirkningene av både coronaviruset og oljeprissjokket.

Blodbad i olje

Oslo Børs noterte seg i går for det åttende største børsfallet siden 1983, da hovedindeksen endte ned 12,5 prosent (100 poeng) til 736,08.

Oljeaksjene Equinor og Aker BP ble naturligvis hardt rammet, og falt hhv. 18 og 28 prosent. PGS dundret ned nesten 40 prosent.

Økt tilgjengelighet av olje er positivt for stortank, og Frontline spratt i går opp nesten 15 prosent.

Børskommentaren her.