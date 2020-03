de norske aksjene i usa og canada

Videre spredning av coronaviruset, samt oljepriskollapsen som ble utløst av at Saudi-Arabia har lansert en priskrig, rystet markedene over hele verden mandag.

Wall Street opplevde det største fallet på én dag siden finanskrisen for snart 12 år siden. De tre toneangivende indeksene falt 7-8 prosent, og Dow Jones har ikke vært lavere siden januar i fjor.

Over 110.000 er nå bekreftet smittet av coronaviruset, og antall døde nærmer seg 4.000.

Goldman Sachs har ifølge CNBC jekket ned Brent-prognosen til 30 dollar fatet for andre og tredje kvartal, og mener også at prisene kan bevege seg under dette.

– Mye frykt i markedet

VIX, eller fryktindeksen, steg hele 28,3 prosent til 53,80, til sitt høyeste siden finanskrisen.

– Det er mye frykt i markedet, og hvis oljeprisen fortsetter å bevege seg lavere, er det en indikasjon på at en global resesjon ikke er langt unna, sier Peter Cardillo i Spartan Capital Securities til Reuters.

Med unntak av Frontline slapp ikke de «norske» aksjene på Wall Street unna rødfargen, og riggduoen Seadrill og Borr Drilling utmerket seg særlig negativt.

Førstnevnte falt over 30 prosent målt i dollar, og endte 13 prosent under sluttkursen i Oslo, målt i kroner. Seadrill falt 23,8 prosent på Oslo Børs mandag.