Erik Bruce: – Ikke selg aksjene dine nå

Sjefstrateg i Nordea, Erik Bruce mener vanlige folk bør sitte rolig i båten og ikke selge unna aksjene sine i panikk.

– Faren er at folk sitter og holder på aksjer, og på et tidspunkt har det falt så mye at de ikke orker mer, også selger de på nær bunnivå, sa Bruce da han gjestet Økonominyhetene mandag.

Hvis du har en lang sparehorisont vil du tåle å stå gjennom slike perioder, mener Bruce.

– For en vanlig sparer, vil jeg absolutt anbefale å stå gjennom sånne perioder som dette, for du greier ikke å treffe bunner og topper.

