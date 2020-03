JPMorgan: Børsfallet var overdrevet

«Etter vårt syn har markedet priset inn et for alvorlig scenario», skriver JPMorgans aksjestrateg i USA, Dubravko Lakos-Bujas, i en oppdatering.

Han tror sentralbanker og regjeringer vil fortsette å stille opp med massive mottiltak og at smitteraten til coronaviruset vil nå en topp i løpet av de neste ukene.

«Mottiltakene vil fortsette også etter virusutbruddet», fortsetter han, ifølge CNBC.

Tirsdag var det rekyl på verdens aksjebørser etter et av historiens største børsfall på mandag. Rekylen var dog liten sammenlignet med børsfallet på 7-8 prosent på mandag.

Frankfurt-børsen var opp rundt 2,0 prosent, mens Paris-børsen steg 2,4 prosent. Rekylen ebbet også noe ut i løpet av dagen.

Amerikanske førhandelindekser tyder på at USA-børsene åpner opp rundt 3,5 prosent. USAs president Donald Trump holdt en tale mandag kveld der han åpnet opp for et skattekutt på grunn av de økonomiske konsekvensene av coronaviruset.