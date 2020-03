Goldman Sachs spår børsene ned 25 prosent fra toppnotering

Goldman Sachs, en av verdens største investeringsbanker mener ifølge Bloomberg at børsene i verden skal falle mellom 20 og 25 prosent fra toppnoteringene, før de skal klatre opp igjen. Siden all-time high i februar har børsene i verden falt 18 prosent, ifølge MSCI All-Country World Index.

«På dette stadiet tror vi at balansen fremdeles er i favør av at dette er en hendelsesdrevet korreksjon. Det antyder at rekylen i aksjemarkedene vil komme raskt, men fra et lavere nivå», sa strateger i Goldman Sachs ifølge Bloomberg.

Investeringsbanken legger til at mandagens dramatiske kollaps og korreksjon utløst av et engangssjokk er mildere og kortere enn de som er forårsaket av blant annet økonomiske bobler og høye renter.

Selskapet peker også på at denne korreksjonen er unik, siden ingen korreksjon tidligere har kommet av et virus samtidig som rentene er så lave. Det gjør det usikkert om økonomiske tiltak vil være effektivt.

Hovedindeksen på Oslo Børs har den siste måneden falt 19,7 prosent. Til sammenligning har Dow Jones-indeksen falt 14,5 prosent i tilsvarende periode, mens S&P 500-indeksen er ned 14,2 prosent og Nasdaq-indeksen har falt 13,4 prosent.