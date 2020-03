Hedgefondforvalter: – En av de mest interessante finans-kollapsene vi har sett

– Hvis du spør om når finansmarkedene vil bli hardest rammet av viruset, vil jeg si en måned fra nå av, sier Bass til CNBC.

Coronaviruset har ført til store svigninger i markedene den siste tiden, og mandag kom det største fallet siden finanskrisen både på Oslo Børs og Wall Street. Det skjedde etter at oljeprisen kollapsen som følge av uenigheter i Opec+.

– Det er en av de mest interessante finans-kollapsene vi har sett de siste 15-20 årene, sier hedgefondforvalteren.

Bass avslører at han hverken kjøper eller selger aksjer nå, men sitter stille og følger med. Han er sikker på at det vil være muligheter for å gjøre noen skikkelige kupp i aksjemarkedet fremover.

Bass mener at flysektoren vil rammes hardest, men også hentes fort inn igjen.

Rundt 120.000 har blitt smittet verden over, mens cirka 4.200 har dødd. Smitten har tatt seg opp i Europa og USA den siste tiden.