Frykten er tilbake – kraftig fall på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen falt 2,4 prosent og står i 8.142,66 poeng mens Dow Jones står i 24.297,90 poeng etter en nedgang på 2,9 prosent.

Oppdatert klokken 19.37: Nasdaq har nå falt 4,9 prosent mens Dow Jones er ned 5,6 prosent.

Makro

Konsumprisene i USA steg 0,1 prosent i februar sammenlignet med måneden før. På årsbasis steg prisene 2,3 prosent. Det var ventet å være uendret på månedsbasis og gå opp 2,2 prosent på årsbasis, ifølge Direkt Makro.

Eksklusiv mat- og energipriser steg konsumprisene med 0,2 prosent på månedsbasis, som ventet på forhånd. Mens det var oppgang på 2,4 prosent mot samme måned året før. Det var på forhånd ventet en oppgang på 2,3 prosent.

Europa

Sentralbanksjef Christine Lagarde i Den europeiske sentralbanken (ECB) advarer mot et stort økonomisk sjokk som vil ligne på finanskrisen dersom ikke ledere gjør grep mot coronaviruset, skriver Bloomberg. Hun avslører at ECB planlegger å ta grep allerede denne uken.

Onsdag ble det også kjent at Bank of England har besluttet å kutte renten med 50 basispunkter til 0,25 prosent. Årsaken er coronaviruset som bremser økonomien.