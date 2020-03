Ønsker å kjøpe aksjer for 7,5 millioner kroner

Generalforsamlingen i Pareto Bank har ved vedtak 28. mars 2019 gitt styret fullmakt til å gjennomføre tilbakekjøp av egne aksjer i forbindelse med bankens bonusordning for 2019 og aksjekjøpsprogram for ansatte for 2020.

Banken skriver i en børsmelding onsdag at den har behov for å kjøpe tilbake egne aksjer i markedet for totalt litt over 7,5 millioner kroner.

Kjøpet vil bli gjennomført som omvendt bookbuilding i dag, med avslutning senest klokken 08.00 torsdag 12. mars.

Onsdag falt aksjen 4,8 prosent til 36 kroner.