Warren Buffett: ikke like ille som 1987 og 2008

I et intervju med Yahoo Finance sier Warren Buffet at dagens situasjon, som han kaller «one-two punch», ikke er like ille som børsfallet i 1987 og 2008. Buffet påpeker at mandagens kollaps ikke er i nærheten av like skummelt som det man opplevde i 1987 og 2008. Likevel sier han at han ser likheter i panikken blant investorene.

«Hvis du holder på lenge nok, vil du se alt i markedene, og det kan ha tatt meg 89 år å inkludere denne i samlingen av opplevelser», sa Buffett i intervjuet.

Investorlegenden sa for litt over én uke siden at korreksjonen etter utbruddet av coronaviruset er en god kjøpsmulighet. For omtrent to uker siden kjøpte han 976.000 aksjer i Delta Air Lines mens coronaviruset spredte seg rundt i verden. Aksjene ble kjøpt til en gjennomsnittskurs på 46,4 dollar per aksje. Onsdag stengte aksjen på 42,7 dollar, noe som betyr at Buffett har en negativ avkastning på 3,6 millioner dollar så langt på aksjene.

Hittil i år har flygiganten falt 27 prosent, mens den er ned 28,3 prosent den siste måneden.