dette vil påvirke oslo børs

Oljeprisen faller, og Brent-oljen omsettes i skrivende stund for 34,08 dollar fatet, ned 4,78 prosent, mens WTI-oljen daler 4,58 prosent til 31,47 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 36,07 dollar ved børsslutt onsdag.

Berntsens spådom

Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs åpner ned 5,4 prosent, eller innenfor intervallet [-6, -4,8] prosent.

«Nytt kraftig fall i vente. WHO har erklært Covid-19 en pandemi. Myndighentene på etterskudd med krisetiltak?», lyder det fra Berntsen i en fersk oppdatering.

WHO (verdens helseorganisasjon) erklærte i går kveld Covid-19 utbruddet som en pandemi, og dermed ligger det i kortene at myndigheter verden over vil iverksette ekstra strenge tiltak for å begrense spredningen av viruset fremover.

Blant annet har USA nå innført reiseforbud fra Europa de neste 30 dagene.

«Konsekvensene av de ulike tiltakene som vil bli iverksatt vil ha stor negativ effekt for de aller fleste selskaper, i alle fall på kort sikt. For å sørge for at viktige industrier skal klarer seg gjennom krisen, vil myndighetene i de ulike landene bidra med nødvendige tiltakspakker. Den norske regjeringen har varslet slike tiltakspakker fredag», skriver Berntsen.

Han peker på onsdagens kraftig fall i USA, som forplantet seg til de asiatiske markedene torsdag, der mange investorer valgte å selge seg ytterligere ned i aksjer pga. den store usikkerheten.

Asia

I Japan faller Nikkei 3,83 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 3,66 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 1,69 prosent, og CSI 300 går tilbake 2,14 prosent. Hang Seng i Hongkong er ned 3,71 prosent.

I Sør-Korea faller Kospi 3,55 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned hele 7,36 prosent og Straits Times i Singapore svekkes 3,67 prosent.

Wall Street

Alle de tre ledende indeksene på børsene i New York stupte onsdag.

Dow Jones falt 5,86 prosent til 23.553,2 og er med det ned 17,5 prosent i år.

Alle de 30 selskapene som inngår i indeksen falt onsdag, mens UnitedHealth Group var dagens «vinner» med en nedgang på 0,8 prosent.

Boeing var dagens soleklare taper med et stup på 18,2 prosent.

S&P 500 endte ned 4,89 prosent til 2.741,4. Det vil si at indeksen har falt 15,2 prosent hittil i år.

Dagens vinner ble Gilead Sciences som klatret 1,9 prosent, mens cruiseselskapet Norwegian Cruise Line Holdings endte øverst på taperlisten etter et kollaps på 26,8 prosent.

Den siste måneden har aksjen falt enorme 72,3 prosent. Det er nesten like mye som Norwegian som har falt 74,4 prosent den siste måneden.

Teknologitunge Nasdaq Composite falt 4,7 prosent til 7.952,1. Indeksen har dermed falt 11,4 prosent siden nyttår.

Facebook falt 4,5 prosent, mens Apple stengte ned 3,5 prosent og Amazon falt 3,8 prosent.

Netflix var ned 3,9 prosent, mens Alphabet (Google) endte ned fem prosent.

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, hoppet 14,1 prosent til 54, mens gullprisen var ned 1,4 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.637,4 dollar.

3-måneders falt 3,8 basispunkter til 0,417 prosent, og renten på 2-åringen hadde en nedgang på 3,3 basispunkter til 0,510 prosent.

10-års renten steg 6,6 basispunkter til 0,875 prosent, mens 30-års renten hadde en oppgang på 9,1 basispunkter til 1,373 prosent.

Oslo Børs

Onsdag falt hovedindeksen på Oslo Børs 3,6 prosent til 713,12 poeng. Det ble omsatt aksjer for 8,3 milliarder kroner.

Dette skjer i dag

Resultat pr. 4. kv.:

Glitre Energi

Makro:

Norge: SSB konjunkturtendenser for Norge og utlandet, kl. 09.45

Sverige: KPI februar, kl. 09.30

ØMU: Industriproduksjon januar, kl. 11.00

USA: PPI februar, kl. 13.30

USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 13.30

ØMU: Rentebeslutning, kl. 13.45

Annet:

Norske Skog: Presentasjon av nytt energitiltak, med statsminister Erna Solberg, Norske Skog Saugbrugs lokaler i Halden, kl. 11.00

USA: DOE ukentlige gasslagertall, kl. 16.30

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)