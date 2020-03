Analytiker: Historiens lengste «bull run» går mot slutten

Verdens helseorganisasjon (WHO) har karakterisert coronaviruset – som har smittet over 125.000 mennesker i 109 land – som en global pandemi.

«Det forverret stemningen i markedet som var dårlig fra før. Historiens lengste «bull run» i det amerikanske aksjemarkedet går mot slutten», skriver analytiker i Nordea Markets Dane Cekov i en fersk oppdatering.

Dow Jones har falt over 20 prosent siden toppen i februar og går dermed inn i et «bear market».

«Aksjemarkedet går fra asken til ilden, og med risk-off stemningen som hersker i markedet, er det meget sannsynlig at andre toneangivende aksjeindekser i USA vil følge etter», skriver Cekov.

Han mener det er svært vanskelig å si når det vil snu oppover igjen, men på kort sikt blir utviklingen fortsatt smertefull for investorene.

Bensin på bålet

Nedgangen fortsetter på Asia-børsene. Børsfallet har tiltatt etter at USAs President Donald Trump kastet bensin på bålet ved å innføre en 30-dagers innreiseforbud fra Europa.

Oljeprisen stupte etter Trumps tale, og Brent handler for øyeblikket på 34 dollar fatet. Kronen har svekket seg igjen til rekordlave nivåer i takt med oljeprisfallet.

I skrivende stund koster en euro 11,02 NOK mens en amerikansk dollar koster 9,75 NOK.

Rentekutt

Nordea Markets tror ECB vil levere et 10 basispunkter rentekutt torsdag, muligens kommer sentralbanken også med noen mer rettede tiltak, mener Cekov.

Gitt de svekkede økonomiske utsikter i eurosonen, er det ifølge analytikeren meget sannsynlig at sentralbanken snart må komme med mer stimuli.

«ECB er i en krevende situasjon, sentralbanken har den mest negative styringsrenten i verden (-0,5 prosent) og aktivakjøpsprogrammet deres er ganske strukket», skriver han.

Norges Bank

Analytikeren i Nordea Markets forventer at Norges Bank kutter renten med 0,50 basispunkter til én prosent neste uke. Han mener det også er meget sannsynlig at sentralbanken gir råd til Finansdepartementet om å sette ned motsyklisk kapitalbuffer fra dagens 2,5 prosent.

«Det sentrale virkemiddelet i pengepolitikken er styringsrenten og dersom det blir nødvendig, vil vår sentralbank nedjustere renten - ytterligere ned mot 0, », skriver Cekov.

Samtidig peker han på at Norges Bank også har en rekke andre tiltak som kan brukes, dersom det er behov for å støtte økonomien ytterligere, som ekstraordinære utlån til bankene.

Analytikeren tror imidlertid at et kjøpsprogram for norske statspapirer (QE) eller negative renter neppe blir aktuelle i Norge.