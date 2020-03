SEB nedgraderer anbefalingen på Höegh LNG til hold fra tidligere selg, samtidig som kursmålet nedjusteres til 15 kroner fra tidligere 50 kroner, skriver TDN Direkt.

Meglerhuset nedjusterer rateestimatene for LNG-skip med TFDE-tonnasje til 50.000 dollar pr. dag for 2020 og 57.000 dollar pr. dag for 2021-22.

Videre peker analytikerne i SEB ifølge nyhetsbyrået på at det sannsynligvis blir vanskeligere å konkludere FSRU-kontrakter i dette markedsmiljøet.

Aksjen faller 5,7 prosent til 10,56 kroner på Oslo Børs torsdag formiddag. Hittil i år er Höegh LNG ned hele 68,5 prosent.