Meglerhus spår kraftig rally

Societe General-strateg Sophie Huynh sier til Bloomberg at hun spår at S&P 500 vil stå i 3.500 ved utgangen av 2020.

I går sluttet S&P 500 ned 4,89 prosent til 2.741,38.

Det betyr ikke at nedsalget er over for denne gang.

Bloomberg viser til at aksjestrategen på kort sikt anbefaler man hedger eller sikrer sine investeringer, fordi det vil komme mer «smerte» i finansmarkedene gjennom våren.

- Etter våren vil tilbakekjøpene ta seg opp igjen, og når økonomien henter seg inn igjen vil der bety et kraftig rally, ifølge Huynh.

