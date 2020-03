Wilhelmsen: – Vi står nå midt oppe i to gigantiske sjokk

– Vi står nå midt oppe i to gigantiske sjokk, som slår hardt ut på verdensøkonomien og norsk økonomi akkurat nå, sier sjeføkonom i Nordkinn Asset Management, Bjørn Roger Wilhelmsen, til Finansavisen.

Han er redd det kan bli verre før det blir bedre.

Ute av kontroll

Spredningen av coronaviruset, erklært pandemi, er nå ifølge Wilhelmsen ute av kontroll.

– Spredningen til Europa og USA eskalerer og møtes nå med ekstraordinære tiltak som lammer de største økonomiene i verden, i tillegg til det som er gjort i Kina.

– Norsk økonomi rammes direkte av de tiltakene som gjøres i Norge for å begrense smitte. I tillegg rammes Norge indirekte av nedgangen i verdensøkonomien, fortsetter han.

I tillegg til coronaviruset har OPEC og Russland brutt samarbeidet og går til priskrig, noe som har sendt oljeprisen dramatisk lavere, hvilket også har en kraftig negativ effekt på norsk økonomi.

– Det er umulig å si hvor langt ned hovedindeksen, oljeprisen og kronen skal, men jeg kan si noe om hva som er forutsetningene for at markedene skal stabiliseres og snu. Og det er at man får en løsning på de to sjokkene over, sier Wilhelmsen.

Hovedindeksen på Oslo Børs står torsdag ved lunsjtider i 670,76, ned 5,94 prosent.

Brent-oljen handles for øyeblikket på 33,17 dollar fatet, ned 7,3 prosent, mens kronen har svekket seg igjen til rekordlave nivåer i takt med oljeprisfallet.

I skrivende stund koster én euro 11,33 kroner, mens én amerikansk dollar koster 10,09 kroner.

Forutsetningene

Forutsetningene for at markedene skal snu er ifølge sjeføkonomen først og fremst at tiltakene for å stoppe spredningen av viruset virker, som i Kina.

– Det vil gi håp om at den økonomiske aktiviteten i verden vil ta seg opp igjen, sier han.

Videre er at de oljeproduserende landene kommer til enighet om å kutte kraftig i produksjonen.

– Ingen av disse forutsetningene er innført, derfor er jeg redd at det kan bli verre før det blir bedre, legger Wilhelmsen til.

Ny finanskrise?

Det som må til for å begrense omfanget, er naturlig nok kraftige tiltak for å stoppe spredningen raskt, som i Kina.

– Myndigheter og sentralbanker må sørge for at dette ikke utvikler seg til en finanskrise. Det må tilføyes nødvendig likviditet til bankene og man må lette på kapitalkrav, påpeker sjeføkonomen i Nordkinn Asset Management.

– Finanspolitikken og pengepolitikken må innrettes i ekspansiv retning for å dempe de negative virkningene på økonomien, avslutter Wilhelmsen.