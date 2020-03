Ekstrem frykt på Wall Street - New York-børsen stuper

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen falt 6,9 prosent og står i 7.399,90 poeng mens Dow Jones står i 21.812,12 poeng etter en nedgang på 7,4 prosent.

Etter at S&P 500 falt over syv prosent ble det innført en børspause på 15 minutter. Det er andre gang det har skjedd denne uken.

Oppdatert klokken 14.53: Børspausen er nå over. Nasdaq faller 8,3 prosent, Dow Jones er ned 9,0 prosent mens S&P 500 faller 8,0 prosent.

Flere profilerte aksjer stuper

Ifølge NTB har USAs president Donald Trump innført innreiseforbud i 30 dager fra de fleste europeiske land for å demme opp for spredningen av coronaviruset.

«Jeg har skrevet dette før: Det er et eget varmt sted i helvete, uten ventilering, for aksjeinvestorer som ikke ser på hele kapitalstrukturen. Det som skjer i kredittmarkedet forblir ikke i kredittmarkedene», skriver analysesjef Pål Ringholm i torsdagens rapport fra SpareBank 1 Markets.

Ekstrem frykt

CNN presenterer en «frykt- og grådighetsindeks» som sier noe om hva som nå driver markedet. En indeks på 50 er – ikke uventet – midt på treet, mens 0 indikerer ekstrem frykt og 100 indikerer ekstrem grådighet.

Torsdag er indeksen på 4, hvilket indikerer ekstrem frykt. For en måned siden sto indeksen i 57, hvilket er grådighet.

Frykt- og grådighetsindeksen baserer seg på følgende faktorer:

Markedsvolatilitet (VIX)

Forskjellen i volum på aksjer som stiger og faller

Markedsmomentum

Etterspørselen etter (søppel)obligasjoner

Forholdet mellom aksjenes topp- og bunnoteringer

Forholdet mellom kjøps- og salgsopsjoner

Forholdet mellom obligasjoner og aksjer

Torsdagens makro

Sesongkorrigert statistikk fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet viser at antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) var 211.000 i uken som ble avrundet med 7. mars, en nedgang på 4.000 fra uken før. Ifølge MarketWatch var det på forhånd ventet en måling på 220.000.

Antallet personer som fortsetter å motta arbeidsledighetstrygd (continuing claims), var 1.722.000 pr. 29. februar, ned 11.000 fra reviderte 1.733.000 (opprinnelig rapportert: 1.729.000) uken før.