– Så lave oljepriser fungerer ikke for noen

Oljeprisene fortsetter nedover. I et intervju med Bloomberg blir styreleder Bobby Tudor i Tudor, Pickering, Holt & Co. spurt om det finnes muligheter i dagens oljemarked.

– Ja, det er muligheter, men de er knyttet til hva du tror om fremtidige råvarepriser, sier Tudor, og fortsetter;

– Det vi ser - også før priskrigen mellom Saudi-Arabia og Russland, er at oljeprisen lå fast på et nivå som ikke gav noe særlig overskudd for noen oljeselskaper. Den ytterligere nedgangen forsterker dette.

Han mener likevel det er mange selskaper i industrien, med god inntjening og styrken til å stå gjennom prisnivåer som de vi ser i dag.

I dag er Brent-oljen ned 7,5 prosent til 33,12 dollar fatet, mens WTI-oljen er ned 6,7 prosent til 30,78 dollar fatet.

– Mange mener skiferindustrien ikke vil klare oljepriser under 40 dollar, spør Bloomberg.

– Ja, det er åpenbart. Det vi vet av det siste året er at break-even prisen for små og mellomstore oljeselskaper i skiferindustrien er 50 dollar på WTI, men en slik pris gir ikke rom for noe særlig overskudd. Med en WTI-oljepris på 30 dollar, fungerer det ikke for noen, sier Tudor, og fortsetter;

– Hele oljeindustrien fungerer ikke på så lave prisnivåer som dette. Ikke for noen.

– Helt umulig å spå hvor mye aksjekursene kan falle