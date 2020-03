Amazon melder torsdag kveld at alle ansatte globalt skal holde seg hjemme ut mars som følge av frykt for videre smitte av coronaviruset.

«Vi fortsetter med å jobbe tett med private og offentlige helseeksperter for å sikre at vi tar riktige forhåndsregler for å forhindre spreding», sa en talsperson for Amazon til CNBC.

Amazon-aksjen falt 7,92 prosent i torsdagens handel på et Wall Street som opplevde sitt største fall siden «Black Monday» i 1987.