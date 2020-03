– Ikke som høsten 2008 ennå, men det nærmer seg faretruende raskt

Børsene verden over hadde en ny blytung dag i går, akkurat som spesielt mandag var. Dow Jones falt i går 10 prosent, det meste siden Black Monday i 1987. Oslo Børs har gått ned 30 prosent siden nyttår.

«Høsten 2008 falt den 55%, vi er ikke der ennå men det nærmer seg faretruende raskt. Det er fortsatt uklart når spredningen av viruset når toppen og nye harde tiltak for å motvirke spredningen gjør at mange bedrifter vil være uten inntekter i lang tid. Vi må regne med at flere går konkurs», skriver Lars Mouland, kredittstrateg i Nordea Markets.



Regjeringen satte i går inn nye, strenge tiltak for å begrense risikoen for smitte. Det innebærer at en rekke bransjer er utsatt, som flyselskap, serveringssteder, kulturbedrifter og hoteller.

Statsminister Erna Solberg (H) skal senere fredag legge frem en krisepakke, mens Norges Bank senket renten fredag morgen.

Også i andre land blir drastiske grep tatt. USA har stengt grensene for europeere.

Mouland tror et alternativ er å stenge børser for en periode.

«Når epidemien griper ytterligere om seg i landet, vil vi nok se et ytterligere salgspress i aksjemarkedert. Det kan være et alternativ å stenge flere børser i en periode, slik man gjorde etter terrorangrepet i 2001», skriver Mouland.