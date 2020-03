Spår skiferdød: – Stor sjanse for at selskapene ikke klarer seg

Skiferindustrien i USA er under press.

– De fleste selskapene vil gå inn i vedlikeholdmodus med så lave priser som vi ser nå, og produksjonen vil flate ut. Veldig få oljeselskaper har sikret seg inn i 2021, og jeg tror at hvis vi fortsetter å se lave oljepriser inn neste år er det en stor sjanse for at de fleste oljeselskapene vil gå under. Vi kan lett miste 2,0 til 2,5 millioner fat pr dag innen utgangen av 2021, sier Scott Sheffield, CEO i Pioneer Natural Resources.

Bloomberg spør råvaresjef i Citygroup, Ed Morse, om det virkelig kan bli så ille.

– Ja, det kan bli så ille. Alt avhenger av oljeprisen. Hadde WTI-oljen holdt seg på 40 dollar fatet, så ville produksjonen flatet ut. Går den ned til 35-30 dollar så er Scott Sheffields estimater helt korrekte. Kutt på 1,5 til 2,0 millioner fat pr dag. Som var det samme som skjedde etter 2016, sier Morse.

Så hva er bunnen, nå når vi ser WTI rundt 30 dollar?

– Det vil alltid rebalansere seg. Det blir en funksjon av tilbud og etterspørsel. Coronaviruset har gitt oljeprodusentene og markedet et etterspørselssjokk, to av de tre største produsentene ligger i krig, men det pleier å få en naturlig slutt. Innen utgangen av året tror vi at vi er der, sier Morse.