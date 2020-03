Økonom: – Myndighetene, Norges Bank og regjeringen er på tilbudssiden

– Hovedlinjene i tiltakspakken var som ventet. Mye har vært varslet på forhånd, er makroøkonom i Handelsbanken Marius Gonsholt Hovs første reaksjon til Finansavisen.no.

– Hvor mye vil dette hjelpe?

– Hvor mye vil dette hjelpe. Svaret er at alternativet ville vært mye verre. Vi er i en alvorlig situasjon, helsemessige først og fremst, men dette har også klare negative økonomiske konsekvenser, sier Hov til Finansavisen.

Han mener situasjonen må vurderes fortløpende.

– Det viktigste som nå skjer er at myndighetene, Norges Bank og regjeringen er på tilbudssiden. Hvilke ytterligere grep som kan komme i tiden fremover vil helt avhenge av hvordan situasjonen utvikler seg, sier Hov til Finansavisen, og legger til:

– Det viktigste er at myndighetene er villig til å gjøre "whatever it takes",