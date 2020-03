Wall Street revansjerer seg

Dow Jones stiger 5,77 prosent til 22.422,96 poeng.

Nasdaq Composite er opp 5,88 prosent til 7.624,84 poeng.

S&P 500 løftes 5,71 prosent til 2.622,38 poeng.

Det var det største fallet siden finanskrisen i 2008 på Wall Street mandag. Torsdag ble den svakeste børsdagen siden Black Monday i 1987.

Nancy Pelosi uttalte fredag at Demokratene og Det hvite hus nå har kommet nærmere å bli enige om en krisepakke for å håndtere coronaviruset. Det bidrar positivt. Flere sentralbanker i andre land har også gjort tiltak for å støtte økonomien gjennom de vanskelige tidene.

Det kom tidligere i dag makrotall fra USA. Importindeksen falt 0,5 prosent i februar på månedsbasis. Det var på forhånd ventet at de skulle falle 0,8 prosent.