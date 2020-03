Avvikler selskap - deler ut aksjer

I forbindelse med den planlagte avviklingen vil samtlige aksjer i Goodtech ASA som eies av Holmen Industri Invest 1 deles ut til aksjeeierne i Holmen Industri Invest 1.

«Beslutningen om å avvikle Holmen Industri Invest 1 treffes på grunnlag av at selskapet ikke lenger har noen annen virksomhet enn å eie aksjer i Goodtech, og etter en periode der selskapet har hatt begrensede alternativer for å disponere dette eierskapet», skriver styreleder i Holmen Industri Invest 1, Stig Grimsgaard Andersen, i en melding.

Aksjene deles ut til siste omsatte kurs på 5,70 kroner i henhold til avviklingsbalanse.

Som et resultat av utdelingen fra Holmen Industri Invest 1 har selskapets eierandel i Goodtech gått fra 34,32 prosent til 0 prosent.

Får aksjer

Videre har tre av aksjonærene i Holmen Industri Invest 1 etter utdelingen fått en eierandel på mer enn 5 prosent av aksjene i Goodtech:

• Grieg Kapital AS er tildelt 2.092.887 aksjer, tilsvarende en eierandel på 9,15 prosent. Grieg Kapital AS er eid 100 prosent av Grieg Maturitas II AS, som igjen er eid med 75 prosent av og er nærstående til Grieg Maturitas AS.

• Holmen Industri AS har etter utdelingen mottatt 2.072.476 aksjer, som tilsvarer en eierandel på 9,06 prosent.

• Fram Realinvest AS har mottatt 1.449.948 aksjer, tilsvarende 6,34 prosent av aksjene i selskapet.