Erik Bruce: Nå er det usikkerhet og frykt som driver markedene

Sjefstrateg Erik Bruce i Nordea Markets understreker i en ny rapport at vi nå befinner oss i et såkalt «Bear market», definert som mer enn 20 prosent fall fra toppen.

«De kraftige tiltakene for å hindre spredning av viruset og den økende bekymringen i befolkningene vil ramme økonomiene hardt og bredt. Sentralbanker og myndigheter iverksetter tiltak for å begrense den økonomiske nedturen», skriver Bruce i rapporten.

Så langt har de ikke greid å berolige markedene.

Nordea Markets vet selvsagt ikke hvor lenge virusfrykten vil vare og hvor hardt det vil ramme økonomiene, men på et tidspunkt vil frykten avta. Ekspansiv penge- og finanspolitikk vil da bidra til at økonomiene tar seg opp noe som tilsier en oppgang i markedene.

Nøytral aksjeallokering

Meglerhuset velger å holde på sin nøytrale aksjeallokering. Bruce minner om at usikkerhet og frykt driver markedene, og torsdagen var et klimaks.

Den mest kjente fryktindeksen, Vix-indeksen, stengte på nivåer nesten like høye som på det verste under finanskrisen. Dette er ofte et sterkt signal om å kjøpe aksjer, og Nordea Markets forventer en korreksjon opp fra torsdagen.

Det skal bli verre før det blir bedre

«Vi frykter imidlertid at nyhetene rundt coronaviruset kan bli verre før det blir bedre og at usikkerheten rundt styrken på tilbakeslaget på kort sikt gjør at det tar lengre tid før vi for en varig oppgang», skriver Bruce.

For at Nordea Markets skal anbefale overvekt, må vi enten se et enda kraftigere fall som neddiskonterer et svært kraftig tilbakeslag, eller at frykten rundt spredningen av viruset avtar. Italia vil være første test på om spredningen kan begrenses også i Vesten, og gode nyheter derfra vil ifølge Bruce raskt kunne endre stemningen i markedene