Kjemperally på Wall Street

Det var kraftig rally på Wall Street fredag. Alle de tre toneangivende indeksene steg , og klatret over fem prosent i innspurten under Donald Trumps pressekonferanse. Det skjer etter at Wall Street på torsdag hadde sin verste dag siden 1987, med et fall på nærmere 10 prosent.

Mulighetene for amerikanske stimulanser bidro til oppgangen. I tillegg har tillitspakker fra en rekke andre sentralbanker også bidratt til å løfte markedene.

Speaker i Representantenes hus i den amerikanske kongressen, Nancy Pelosi, uttalte fredag at Demokratene og Det hvite hus har kommet nærmere hverandre i prosessen med å bli enige om en pakke for å håndtere koronaviruset og virusets virkninger.

Under en pressekonferanse en halv time før børsens stengetid fredag erklærte president Donald Trump nasjonal krisetilstand. Det åpner opp for at føderale myndigheter kan gi mer statlig støtte til delstater og kommuner.

Presidenten sa også at helsevesenet allerede neste uke får kapasitet til å teste en halv million amerikanere for coronaviruset, noe markedet reagerte svært positivt på.

Ellers viste ferske tall fredag at importprisindeksen i USA var ned 0,5 prosent på månedsbasis i februar.

På forhånd var importprisene ventet å falle 0,8 prosent på månedsbasis, ifølge Direkt Makro.

Dow Jones steg 9,36 prosent til 23.186,03.

Samtlige av de 30 aksjene i indeksen steg.

Kredittkortselskapet og Warren Buffett-favoritten American Express ble vinneren med en oppgang på hele 19,29 prosent.

Storbankene Goldman Sachs og JP Morgan steg hele 17,77 og 18,01 prosent. Statsrentene steg kraftig fredag som bidrar til å bedre bankenes rentemarginer.

Boeing steg 9,89 prosent.

Apple steg 7,39 prosent, mens Microsoft klatret 7,16 prosent.

«Taperen» ble Nike som steg 1,66 prosent.

Nasdaq steg 9,34 prosent til 7.874,23.

Amazon steg 6,46 prosent, mens Facebook endte opp 10,23 prosent.

Tesla gikk motstrøms, og falt 2,49 prosent.

Netflix steg 6,68 prosent.

Cannabisselskapet Tilray falt hele 32,35 prosent etter å ha gjort en emisjon.

S&P 500 steg 9,29 prosent til 2.711,04.

Blant vinnerne var Morgan Stanley som steg19,77 prosent.

Cruiseselskapet Royal Caribbean fikk en liten comeback på 6,77 prosent, etter siste tids kurskollaps.

HP falt 1,94 prosent.

VIX, eller fryktindeksen, falt 23,92 prosent til 57,42.

Ved børsslutt i USA er Brent-oljen opp 2,38 prosent til 34,01 dollar per fat, mens WTI-oljen er opp 1,11 prosent til 31,85 dollar per fat.

Den amerikanske tiåringen er opp 20 basispunkter til 0,99 prosent, mens 30-åringen er opp 12,8 basispunkter til 1,56 prosent. Toåringen er opp 6,5 basispunkter til 0,54 prosent.

Gullprisen er ned hele 4,68 prosent til 1.515,80 dollar per unse.