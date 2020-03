SATS permitterer ansatte

SATS sendte fredag ut permitteringsvarsel til en rekke av sine ansatte, får Finansavisen opplyst av flere kilder.

«Vi håndterer alt personell i de fire forskjellige landene i tråd med hvert lands forskrifter. Vi har gått ut internt med at vi vil permittere ansatte i Norge fra 16. mars. Dette gjelder ansatte i både Fresh Fitness og SATS. Vi går ikke ut med eksakte tall, men det gjelder ikke alle», skriver SATS' kommunikasjonssjef Malin Selander i en e-post.

Den børsnoterte treningskjeden har i dag 250 sentre i Norge, Sverige, Finland og Danmark, og cirka 10.000 ansatte.

Tiltak

Torsdag ble det kjent at SATS har stengt alle sine treningssentre i minst to uker for å minske risikoen for coronasmitte. Fredag kom det en felles beskjed til ansatte i Norge.

«Beslutningen om å stenge alle våre sentre får store finansielle konsekvenser for SATS. Vi vet ikke hvor lenge vi vil holde stengt, og behøver allerede nå å gjøre nødvendige tiltak», skrev landssjef for SATS i Norge, Wenche Evertsen, i meldingen.

«Det er med tungt hjerte jeg dessverre må meddele at vi ser det som nødvendig å permittere alle ansatte på sentrene våre som en direkte konsekvens», skriver hun videre.

Forsøker å rekruttere

For øyeblikket er det kun i Norge myndighetene pålegger alle treningssentre å stenge dørene.

I Danmark har myndigheten anmodet stenging, men flere av SATSs sine konkurrenter holder der åpent. I Sverige og Finland er ingen treningssentre bedt om å stenge.

«Nesten alle våre konkurrenter er åpne, og utnytte situasjonen ved å forsøke å rekruttere våre medlemmer og ansatte. Jeg håper våre medlemmer, og du som SATS-ansatt, har forståelse for og støtter vår beslutning», skrev konsernsjef Sondre Gravir i en melding til de ansatte fredag kveld.

«Vi følger med på situasjonen time for time, og dag for dag. Og hvis vi, og myndighetene, tror vi kan åpne i noen land på en trygg og forsvarlig måte, vil vi gjøre det. Men for øyeblikket, fredag kveld, er ikke det tilfellet», påpeker SATS-sjefen.