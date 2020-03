Resultatfall for Saudi Aramco

Oljegiganten Saudi Aramco leverte søndag regnskapstall for 2019. I fjor hadde oljeselskapet et nettoresultat på 88,2 milliarder dollar, ned fra 111,1 milliarder året før.

Ifølge en pressemelding skyldes resultatfallet en lavere oljepris og svakere marginer på raffinering og kjemikalier.

Utbyttet for 2019 er på 73,2 milliarder dollar. Fra børsnoteringen 5. desember i fjor og frem til årsskiftet er utbytte på 3,9 milliarder dollar og det vil bli betalt ut 31. mars.

Investeringene skal ned

Investeringene (CAPEX) var på 32,8 milliarder i fjor og for 2020 venter selskapet at det skal ligge mellom 25 og 30 milliarder dollar.

Årsaken til at investeringene skal ned er at Saudi-Arabia nylig lanserte en priskrig i oljemarkedet, noe som ga oljeprisen et kraftig fall.

– Utbruddet av coronaviruset og dets raske spredning illustrerer viktigheten av smidighet og tilpasningsevne i et stadig mer skiftende globalt landskap. Dette er sentralt i Saudi Aramcos strategi. Det har vi faktisk allerede tatt hensyn til ved å redusere planlagte investeringer i 2020, sier konsernsjef Amin H. Nasser i en pressemelding.

Søndag ble Saudi Aramco-aksjen omsatt for 28,70 rialer, etter et fall på 1,03 prosent. Det er lavere enn kursen ved børsnotering som var på 32 rialer.