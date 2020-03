dette vil påvirke oslo børs

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet tror Oslo Børs (OBX indeksen) åpner ned 3,1 prosent, eller innenfor intervallet [-3,5, -2,8] prosent.

«Ny nedgang i vente, til tross for at Fed kuttet renten til null søndag kveld», skriver Berntsen i en fersk oppdatering mandag.



Etter at børsindeksene i USA falt hele 10 prosent torsdag, var det få som trodde at fredagen skulle by på tilsvarende stor oppgang, ifølge analytikeren.

«Når det er sagt, under finanskrisen i 2008/09, og ved andre store nedturer i historien, beveget børsene seg like mye fra dag til dag. Mao. når usikkerheten er som nå kan/bør man som investor være forberedt på det verste til enhver tid. Historiene har for øvrig vist at for de selskapene som kommer igjennom den neste krisen kommer styrket ut av den», skriver han.

Brent-oljen omsettes for 32,27 dollar fatet, ned 4,67 prosent mandag morgen, mens WTI-oljen faller 3,28 prosent til 30,69 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 33,52 dollar ved børsslutt fredag.

Asia

I Japan faller Nikkei 2,01 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 1,82 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 2,02 prosent, og CSI 300 faller 3,05 prosent. Hang Seng i Hongkong går tilbake 3,34 prosent.

I Sør-Korea er Kospi ned 2,70 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia raser 9,70 prosent, og Straits Times i Singapore faller 3,70 prosent.

Nattens makrotall fra Kina, for januar og februar, viste seg å være mye svakere enn ventet, ifølge seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets.

Industriproduksjonen falt 13,5 prosent, detaljhandelen sank 20,5 prosent, mens investeringene gikk ned med hele 24,5 prosent.

"Den kinesiske sentralbanken satt fredag ned reservekrav for bankene, men senket ikke rentene. Nedgangen i kinesisk økonomi kan være en indikasjon på hva vi etter hvert også kan komme til å se i vestlige land", skriver Magnussen i morgenrapporten mandag.

Wall street

Søndag kveld lanserte Federal Reserve (FED) et nytt rentekutt på 100 basispunkter til mellom 0 og 0,25 prosent. I tillegg lanserte den amerikanske sentralbanken kvantitative lettelser på minst 700 milliarder dollar for å stimulere økonomien.

Selv ikke monsterkutt og kvantitative lettelser er nok for å roe aksjemarkedet. Da førhandelen åpnet på Wall Street stupte S&P 500 futures ned de maksimale fem prosentene.

Også futures-indeksene for Dow Jones og Nasdaq pekte rett ned rundt klokken halv tolv søndag kveld.

Det står i kontrast til den kraftige børsoppgangen på Wall Street fredag kveld, hvor de toneangivende indeksene steg med rundt 10 prosent. Det skjedde etter at Wall Street på torsdag hadde sin verste dag siden 1987, med et fall på nærmere 10 prosent.

Dow Jones steg 9,36 prosent til 23.186,03 fredag. Samtlige av de 30 aksjene i indeksen steg.

Nasdaq steg 9,34 prosent til 7.874,23. Amazon steg 6,46 prosent, mens Facebook endte opp 10,23 prosent.

Tesla gikk motstrøms, og falt 2,49 prosent.

S&P 500 steg 9,29 prosent til 2.711,04. Blant vinnerne var Morgan Stanley som steg19,77 prosent.

Cruiseselskapet Royal Caribbean fikk en liten comeback på 6,77 prosent, etter siste tids kurskollaps.

VIX, eller fryktindeksen, falt 23,92 prosent til 57,42.

Oslo Børs

Fredag sluttet hovedindeksen på Oslo Børs på 675,08 poeng, opp 3,8 prosent. Dagens laveste notering var på 650,71 poeng mens den høyeste var på 698,39 poeng.

Det ble omsatt aksje for 10 milliarder kroner.

Store selskaper som DNB, Hydro og Yara kunne vise til kursoppganger på henholdsvis 3,6 prosent, 4,3 prosent og 3,1 prosent.

Rentekutt

Norges Bank kuttet fredag renten med 0,50 prosentpoeng til 1,00 prosent. Det var på et ekstraordinært møte torsdag at sentralbanken enstemmig besluttet at renten måtte settes ned.

– Rentekuttet preger børsen positivt i dag. Det er med god grunn, gitt at dette vil forbedre de økonomiske forholdene for bedriftene på lengre sikt, kommenterte Nordnet-analytiker Roger Berntsen til Finansavisen fredag.

Dette skjer i dag

Makro:

Norge: Handelsbalanse februar, kl. 08.00

Japan: Maskinordrer januar

Kina: Boligpriser februar, kl. 02.30

Kina: Industriproduksjon februar, kl. 03.00

Kina: Detaljhandel februar, kl. 03.00

Kina: Investeringer februar, kl. 03.00

Kina: Arbeidsledighet februar, kl. 03.00

USA: Empire manufacturing-indeks mars, kl. 13.30

Annet:

SpectrumOne: Ekstraordinær generalforsamling, Stockholm, kl. 10.00

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)