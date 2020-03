Berntsen: Du bør som investor være forberedt på det verste

Etter at børsindeksene i USA falt hele 10 prosent torsdag, var det få som trodde at fredagen skulle by på tilsvarende stor oppgang, ifølge analytiker i Nordnet, Roger Berntsen.

«Når det er sagt, under finanskrisen i 2008/09, og ved andre store nedturer i historien, beveget børsene seg like mye fra dag til dag. Mao. når usikkerheten er som nå kan/bør man som investor være forberedt på det verste til enhver tid», skriver Berntsen i en oppdatering mandag.

Han viser imidlertid til at historien for øvrig har vist at for de selskapene som kommer igjennom den neste krisen, kommer styrket ut av den.



«Tidenes» rentekutt»

De asiatiske børsene, målt gjennom S&P Asia 50 indeksen, endte ned 4,1 prosent i natt.

Til tross for rekordoppgang i USA fredag, samt «tidenes» rentekutt fra den amerikanske sentralbanken Fed søndag, var det ifølge analytikeren flere som ønsket å selge aksjer blant investorene i Asia.

«Søndagens rentekutt fra Fed, der styringsrenten ble satt ned til null, er ifølge sentralbanken en nødvendighet i disse dager gitt de rådende forholdene. Store deler av verden er nå stengt ned, derfor må alle finansielle «verktøy» benyttes», skriver Berntsen.

I tillegg til rentekuttet igangsatte sentralbanken seddelpressen, slik de gjorde sist under finanskrisen.

Null-renter i USA vil ifølge Berntsen mest sannsynlig gi null-renter også i Norge om ikke lenge.

Olje og valuta

Brentoljen står nå i 31,9 dollar per fat, ned 4,5 prosent fra fredagens nivåer. Dollaren står i skrivende stund, i 10,17, mens 30-års renten i USA ligger på 1,3 prosent.

Nordnet-analytikeren påpeker at oljemarkedet nå rammes på to fronter, både av Saudi Arabias oljepriskrig og det pågående coronaviruset.

«Skulle denne situasjonen vare ved lenge, noe som godt kan tenkes, vil mange av de svakeste spillerne (selskapene) ikke klare seg på egen hånd», skriver Berntsen.