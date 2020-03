Aksjestrateg: – Potensial til å bli mye verre enn finanskrisen

– Det er fortsatt litt for tidlig å si at dette er mer dramatisk enn finanskrisen, men dette har potensial til å bli mye verre. Finanskrisen hadde i hovedsak økonomiske omkostninger, og de helsemessige konsekvensene vi ser nå er mye alvorligere, sier Harper i DNBs podkast Utbytte, spilt inn fredag kveld.



Coronaviruset har i lang tid preget både nyhetene og aksjemarkedet. De siste ukene har smitten spredt seg kraftig i Europa, og en rekke land er nå mer eller mindre stengt ned. Det betyr at økonomien i flere bransjer stopper.

– Hvilke aksjer som kommer dårlig ut

Oslo Børs er før åpning mandag ned 27,5 prosent for året. Brentoljeprisen er nå nede i 30,68 dollar fatet, ned 50 prosent etter nyttår.

– Markedene reagerer raskt på overskriftene man ser, men jeg tror nok det vil ta litt tid å ta inn over seg de langsiktige konsekvensene, sier Harper.

Han tror coronaviruset og ringvirkningene vil ha negativ innflytelse på økonomien over en lengre periode, også etter at ting blir bra igjen.

– Dermed tar det også litt tid før man klarer å ta inn over seg hvilke aksjer som virkelig kommer dårlig ut av dette her og hvilke som kommer ut av det uten at det nødvendigvis påvirker inntjeningen.

– Ser oversolgt ut



Harper ser ingen trygge havner, og tror markedene vil falle mer. Han ser en klar fare for resesjon. Angående aksjekjøp mener han en av de beste måtene å håndtere situasjoner som dette på, er å gradvis kjøpe seg opp.

- Markedet ser veldig oversolgt ut nå og sentimentet er helt på bunn, og det kan tyde på at vi har en midlertidig opptur rundt hjørnet. Men markedet er veldig vanskelig å forutse nå, og ettersom resesjonsscenarioet heller ikke er priset inn, tror jeg det mest fornuftige nå er å være litt forsiktig og spre eventuelle kjøp utover, sier Harper.