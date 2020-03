Gjør store endringer - anbefaler syv aksjer

Coronaviruset byr på markeder som svinger kraftig. Hittil i år er Oslo Børs ned nesten 30 prosent. Det innebærer selvsagt at en rekke aksjer har falt også.

Anbefaler syv aksjer

SpareBank 1 Markets gjør store grep i sin ukesporteføljen. Meglerhusets portefølje falt sist uke 7,9 prosent mot Oslo Børs som gikk ned 9,1 prosent. SpareBank 1 Markets plukker Pareto Bank, Europris, Bonheur, Crayon Group Holding og Bouvet ut av porteføljen.

Inn kommer Orkla og Fjordkraft. Fem aksjer går altså ut, mens kun to kommer inn. Det gjør at ukesporteføljen nå består av syv aksjer, mot ti sist uke. Her er porteføljen:

Austevoll Seafood

Yara

Zalaris

Telenor

Orkla

Fjordkraft

Salmar

Anbefaler ni aksjer

DNB Markets velger denne uken å ta ut Sats av sin portefølje. Treningssenterkjeden har måtte stenge alle sine sentre for å minske faren for viursspredning. En stor andel ansatte er også permittert. DNB Markets velger å ta inn Bakkafrost som erstatning.

For DNB Markets blir ukesporteføljen da seende slik ut: