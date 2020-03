Lojale fondskunder

Selv om verden er i ferd med å stoppe opp, blir Skagen Fondenes kunder værende. Det skriver investeringsdirektør Alexandra Morris i en pressemelding.

– Det er betryggende at våre kunder anerkjenner de siste ukers hendelser som er helt uten sidestykke i nyere historie. Vi er veldig glade for at kundene har valgt å bli hos oss, det har betydd at vi slipper å selge aksjer og realisere disse papirtapene.

Ifølge TDN Direkt har heller ikke fondene til Skagen klart å komme seg unna korreksjonen som har kommet på grunn av virusutbruddet.

– Stort sett har de falt på linje med sine respektive referanseindekser, både torsdag og uken sett over ett, sier Morris i pressemeldingen.