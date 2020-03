Smell for milliardærforvalter

– Vi visste ikke åssen vi skulle navigere oss med tanke på viruset, og bestemte oss for å ikke gjøre noe fordi vi ikke trodde vi hadde noen fordel av å selge. Så vi sto i posisjonene våre. I ettertid burde vi kuttet all risiko, sier Dalio til Financial Times.

Han er grunnlegger av verdens største hedgefond, Bridgewater Associates. Deres flaggskip-fond sank rundt 20 prosent etter kraftige fall i aksjer, obligasjoner og råvarer som følge av coronaviruset.

– Vi er skuffet fordi vi skulle ha tjent penger på dette fremfor å tape, som vi gjorde i 2008, sier Dalio.

I 2008 hadde Pure Alpha en oppgang på 9,4 prosent mot S&P 500-indeksen som falt 37 prosent.