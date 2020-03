Valutastrateg Østnor: – Investorene skalker lukene

– Veldig mange av de tingene vi nå ser utspille seg, er negative for kronen, sier valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets til Finansavisen.

Mandag morgen var vi vitne til tidenes svakeste krone. En euro kostet 11,46 kroner, mens en dollar kostet 10,29 kroner.

Men svingningene er store. Like over klokken 09.00, omtrent samtidig med meldingen om enighet på Stortinget om regjeringens siste krisepakke, hentet kronen seg markant inn igjen.

– Norge er blant landene som har flest coronasmittede pr. innbygger, og det innføres kraftfulle tiltak for å stoppe smittespredning. Derfor må Norge også antas å være blant landene som rammes hardt økonomisk, sier Østnor.

Han peker også på at oljemarkedet har fått tidenes sjokk, med sviktende etterspørsel og galopperende tilbud.

– Det er klart det vil treffe norsk økonomi, sier valutastrategen.

Skalker lukene

Etterspørselen i verdensøkonomien er hardt rammet, noe som igjen rammer en liten, åpen økonomi som den norske.

Kronen svekker seg, men det tror Østnor i begrenset grad vil gi noen positiv effekt.

– Selv om norske bedrifter vil bli mer kostnadsmessig konkurransedyktige, hvem skal kjøpe mer varer fra Norge nå i denne situasjonen?

– Stemningen i finansmarkedene er sur, investorene skalker lukene. Det er sjelden godt nytt for kronen, fortsetter valutastrategen.

Dessuten, aktørene i rente- og valutamarkedene er ifølge Østnor mer usikre på om de får avlastet risikoen de tar på seg når de handler med andre, og dermed blir likviditeten dårlig, forskjellen mellom kjøps- og salgskurs store og selv små handler gir store prisbevegelser, mener han.

– Så samlet sett er ikke utsiktene spesielt lyse. Mye er tatt ut i prisen allerede, men det utelukker på ingen måte at kronen kan svekke seg mer, sier valutastrategen.

EURNOK noteres i skrivende stund til 11,41, mens USDNOK står i 10,21.



Går all-in

De positive faktorene for øyeblikket handler om finanspolitikk.

– For nå ligger det i kortene at pengepolitikken rundt omkring går all-in. Og i en slik situasjon, er Norge i en særstilling hva gjelder finanspolitiske muskler, sier Østnor.

Han viser til at flere av tiltakene allerede annonsert fra regjeringen vil være negative for statens kontantstrøm, og det er rimelig å legge til grunn enda større og mer omfattende tiltak fremover.

– Resultatet blir at Norges Bank vil måtte øke sine daglige kjøp av kroner fremover, for å demme opp for bortfallet av inntekter til staten, sier Østnor.