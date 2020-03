Goldman Sachs: Føles mer som 11. september enn 2008

Goldman Sachs avholdt denne helgen en telefonkonferanse for investorer, der 1.500 selskaper deltok.

Blant de viktigste av meglerhusets spådommer var at 50 prosent av amerikanerne vil bli smittet av coronaviruset (over 150 millioner mennesker), viser en oppsummering Finansavisen har fått tilgang til.

Prognosen for Tyskland er at hele 70 prosent (over 58 millioner mennesker) vil bli smittet.

– Sommeren vil hjelpe

Av dem som blir smittet, vil 80 prosent være tidligfase, 15 prosent mediumfase og fem prosent kritisk fase (høy andel eldre). Tidligfase-symptomer kan sammenlignes med vanlig forkjølelse, mens de for mediumfase vil være som en influensa.

Viruset ser ut til å være konsentrert i et bånd mellom 30 og 50 grader nordlig bredde, noe som betyr en preferanse for kaldt vær – som med vanlig forkjølelse og influensa. Sommeren på den nordlige halvkule skal derfor hjelpe. Samtidig er viruset sannsynligvis sesongbetont.

Kinas økonomi er naturligvis påvirket i stor grad, og Goldman Sachs estimerer at den kan bruke opptil seks måneder på å hente seg inn. Prognosen for S&P 500 er 15-20 prosent fall i 2020.

BNP-veksten for verdensøkonomien ventes til rundt to prosent for 2020, noe som i så fall vil være den laveste på 30 år.

– Føles mer som 11. september

Goldman Sachs erkjenner at viruset vil påføre økonomisk skade, men legger til at den virkelige skaden drives mest av markedspsykologi. Meglerhuset understreker at virus alltid har vært med oss, og tror aksjemarkedene fullt og helt vil hente seg inn igjen i løpet av andre halvår.

Goldman Sachs er klare på at spredningen av coronaviruset ikke fører med seg noen systemisk risiko, og at ingen engang snakker om det.

Oppfatningen er at regjeringer griper inn i markedene for å stabilisere dem, og at den private banksektoren er meget godt kapitalisert. Konklusjonen er at dagens situasjon føles mer som 11. september (terroranslaget mot New York i 2001) enn 2008 (finanskrisen).