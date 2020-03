Nordea senker rentene på både boliglån og innskudd, går det frem av en melding.

Rentesatsen på boliglån senkes nå med 0,50 prosentpoeng for samtlige kunder.

– Norges Bank har kunngjort et ekstraordinært rentekutt, og vi er er i en ekstraordinær situasjon. Vi har besluttet at vi senker våre renter i lys av dette, sier John Sætre, leder for personmarkedet i Nordea Norge.

På innskudd vil renten senkes med inntil 0,50 prosentpoeng.

– Det er viktig for oss å følge opp renteendringen som er kunngjort av Norges Bank, samtidig må vi hensynta utviklingen i markedsrentene, sier Sætre.

Nye rentesatser for eksisterende lån og innskudd vil gjelde fra 29. april.Nye rentesatser for innskudd gjelder fra 18. mai.