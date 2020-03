Nytt børskrakk i Europa

Europeiske aksjebørser faller rundt 10 prosent på mandag. Fallet kommer etter en helg der viruset har spredd seg kraftig i Europa og USA, og stadig flere land innfører tiltak for å hindre smittespredning – tiltak som går hardt utover økonomien.

Med et forventet stup på amerikanske børser, var det børsnedgang i Asia og så i Europa på mandag. Den paneuropeiske indeksen Stoxx50 falt 10 prosent. Unibail-Rodamco-Westfield, Axa, Airbus, ING Group og Societe Generale falt alle mellom 15 og 20 prosent.

London-børsen var ned rundt 7 prosent, mens Madrid-børsen falt 12 prosent. Paris- og Frankfurt var ned henholdsvis 11 og 9 prosent.

Det ble nok en stygg dag for flyselskapene. Ifølge CNBC falt TUI og Easyjet rundt 28 prosent, mens IAG og Air France-KLM var ned henholdsvis 22 og 17 prosent.

Børsfallet på mandag kommer til tross for store pengepolitiske og finanspolitiske tiltak i mange land, også til tross for at Det internasjonale pengefondet sier de er klare til å bidra med nødlån på én billion dollar.