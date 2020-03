Krisestemning på Wall Street

Dow Jones åpnet ned 9,6 prosent til 20.934,16 poeng.

S&P 500-indeksen falt 8,15 prosent til 2.490,47 poeng det første minuttet.

Nasdaq Composites ble svekket med 6,12 prosent til 7.392,73 poeng.

Det store fallet i åpningen førte til handelsstans i 15 minutter igjen. Slik gikk det da handelen kom i gang igjen:

Dow Jones ned 11,98 prosent.

S&P 500 ned 10,59 prosent

Nasdaq Composites ned 11,48 prosent.

Etter en drøy times handel har den verste panikken lagt seg. Dow Jones er nå ned 8,2 prosent, mens S&P og Nasdaq faller 7,8 prosent.

Går børsfallet over 13 prosent blir det pause i 15 nye minutter. Et fall over 20 prosent betyr at handelen stenges for dagen.

Markedene tynges kraftig av spredningen av coronaviruset om dagen.

USAs sentralbank, Federal Reserve, senket renten til 0,0-0,25 prosent i går kveld norsk tid. Det er Feds andre ekstraordinære rentekutt på kort tid.

– Det vi møter på er tapt kredibilitet fra sentralbankene fra et markedsperspektiv. Det er når investorene mister troen på Federal Reserve, at markedet begynner å bli veldig skummelt, sier Michael O'Rourke i Jonestrading, ifølge Reuters.

Sentralbankene i Australia, Japan og New Zealand har også kuttet renten mandag.

Fed tyr også til kvantitative lettelser nå.

Sentralbanken varsler statsobligasjonskjøp til minst en halv milliard dollar og kjøp av boligbaserte obligasjoner på minst 200 milliarder dollar - tiltak til tilsammen minst 700 milliarder dollar.