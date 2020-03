dette vil påvirke oslo børs

«Oppgang i vente etter gårsdagens historiske nedtur på Wall Street», heter det fra Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, i en oppdatering tirsdag.

Han tror Oslo Børs (OBX indeksen) åpner opp 0,8 prosent, eller innenfor intervallet [0,4, 1,1] prosent.

«28. oktober 1929, en dag som i historiebøkene blir omtalt som «Black Monday», falt Dow Jones indeksen 12,8 prosent. I går, mandag 16. mars 2020, falt samme indeks 12,9 prosent. Mao. tar man bare tiden til hjelp, så vil alle rekorder slås. I aksjemarkedet, når frykten, fra tid til annen, overvinner fornuften, blir bevegelsene store. Sånn er det bare», skriver Berntsen.

Warren Buffett, av mange sett på som verdens beste investor, er kjent for å gjøre store aksjekjøp i kvalitetsselskaper når frykten er som størst.

«Om ikke lenge vil vi få svar på om han har gjort det samme denne gangen også», fortsetter Berntsen.

Pilene for oljeprisen peker opp tirsdag. Brent-oljen omsettes for 30,67 dollar fatet, opp 2,06 prosent, mens WTI-oljen stiger 3,90 prosent til 29,85 dollar fatet.

Ved børsslutt mandag ble et fat Nordsjøolje omsatt for 31,11 dollar.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,16 prosent, og den bredere Topix-indeksen er opp 2,41 prosent.

Shanghai Composite faller derimot 0,79 prosent, og CSI 300 er ned 0,94 prosent. Hang Seng i Hongkong klatrer 0,22 prosent.

I Sør-Korea er Kospi ned 2,77 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger voldsomme 5,83 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 1,18 prosent.

Wall Street

Alle de ledende indeksene på børsene i New York kollapset mandag. Fallet er det største siden 1987.

Dow Jones stupte 12,93 prosent til 20.188,5 og er med det ned 29,3 prosent i år. Alle de 30 selskapene som inngår i indeksen falt mandag.

S&P 500 endte ned 11,98 prosent til 2.386,2. Det vil si at indeksen har falt 26,1 prosent hittil i år.

Teknologitunge Nasdaq Composite falt 12,32 prosent til 6.904,6, og indeksen har dermed falt 23,1 prosent siden nyttår.

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, hoppet 40 prosent til 80,9 og det høyeste noensinne.

Gullprisen var ned 1,5 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.494,7 dollar.

3-måneders rente falt 6,9 basispunkter til 0,209 prosent, mens renten på 2-åringen hadde en nedgang på 12,8 basispunkter til 0,378 prosent.

10-års renten stupte 24,3 basispunkter til 0,739 prosent.

30-års renten hadde en nedgang på 20,6 basispunkter til 1,341 prosent.

Oslo Børs

Hovedindeksen endte på 639,05 poeng mandag, ned 5,3 prosent. Det ble omsatt aksjer for 9,8 milliarder kroner.

Ti aksjer krakket og stupte mer enn 20 prosent. Over 100 var ned over 10 prosent.

– Når man ser markedsreaksjonen i dag så er det ingen tvil om at investorene begynner å frykte for en global finanskrise. De forventer at ting vil bli verre før det blir bedre, kommenterte sjefsstrateg Christian Lie i Danske Bank til TDN Direkt første handelsdag i uken.

Dette skjer i dag

Makro:

Japan: Industriproduksjon januar, kl. 05.30

UK: Arbeidsledighet februar, kl. 10.30

ØMU: Byggeproduksjon januar, kl. 11.00

Tyskland: ZEW-indeks mars, kl. 11.00

USA: Detaljhandel februar, kl. 13.30

USA: Industriproduksjon februar, kl. 14.15

USA: Lagre usolgte varer januar, kl. 15.00

USA: JOLTS ledige stillinger januar, kl. 15.00

USA: NAHB boligindeks mars, kl. 15.00

Annet:

USA: API ukentlige oljelagertall, kl. 21.30

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)