Analytiker: Hele oppgangen fra starten av 2019 visket bort

Wall Street legger bak seg en av de dårligste dagene siden «Black Monday» i 1987.

USAs president Donald Trump varslet mandag at coronakrisen kan vare til sommeren, og at det er mulig at økonomien vil gå inn i en resesjon.

Investorene likte dårlig det de hørte og S&P500 falt hele 12 prosent.

«Dermed er hele oppgangen fra starten av 2019 visket bort», skriver analytiker i Nordea Markets Dane Cekov i en oppdatering tirsdag.

Stemningen er litt bedre i øyeblikket, amerikanske aksje-futures og børsene i Asia er stort sett opp.

Oljeprisen

Oljeprisen fortsetter å falle etter at Saudi-Arabia og Russland erklærte en priskrig mot hverandre og amerikanske skiferoljeprodusenter. I skrivende stund koster et fat Brent-olje 30 dollar, to dollar lavere enn da vi startet gårsdagen.

«Dårligere risikosentiment, samt lavere oljepriser rammer kronen», skriver Cekov.

Kronen svekket seg ytterligere mandag, og handler for øyeblikket på 11,40 mot EUR og 10,20 mot USD.

Nøkkeltall

Kalenderen er av det lette slaget i dag - tirsdag.

Vi får ZEW-indeksen fra Tyskland, som nok ifølge analytikeren blir preget av coronakrisen.

«Konsensus er at indeksen stuper», skriver han.

Fremover kommer også andre økonomiske indikatorer til å ramle ned, ifølge Cekov. Han mener det allerede stort sett er priset inn i markedet.

«På generell grunnlag vet vi at økonomiene nå stopper opp. Det store spørsmålet som både vi og markedet nå lurer på, er hvor lenge de strenge restriksjonene varer og om myndighetene klarer å forhindre negative andrehåndseffekter i form av at mange bedrifter går konkurs», avslutter analytikeren i Nordea Markets.