Nav har fra torsdag i forrige uke mottatt 45.000 søknader om dagpenger ved permittering

Kun i løpet av mandag 16 .mars mottok NAV 24.900 søknader om dagpenger ved permitteringer og 2.000 ordinære søknader om dagpenger, går det frem av en melding.

Fra torsdag forrige uke – i løpet av fem dager – har NAV mottatt 45.000 søknader om dagpenger ved permittering.

– Dette er svært høye tall, og vi antar at de fleste av disse vil bli innvilget. Til sammenligning innvilget NAV i toppåret under finanskrisen i 2009 vedtak i 48.000 førstegangssøknader om dagpenger ved permittering. Under toppåret i oljekrisen i 2016 hadde vi 26.000 innvilgede førstegangssøknader, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Fra og med 17. mars starter NAV med hyppige publiseringer av statistikk, som kan gi informasjon om konsekvensene av coronaviruset.

– NAV har statistikk som kan belyse konsekvensene av Covid-19 i samfunnet vårt, og vi har nå endret noen av våre rutiner slik at vi kan bistå samfunnet og beslutningstakere med oppdatert og relevant informasjon om den situasjonen Norge nå er inne i, sier Vågeng.