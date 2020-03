DNB-smellen fortsetter - laveste kurs på nesten fire år

Oslo Børs åpnet opp drøyt 3 prosent, men oppturen har avtatt i tråd med at oljeprisen har gått lavere. Ved lunsjtider er hovedindeksen opp 0,75 prosent til 643,73 poeng. Det er hittil omsatt aksjer for 2,7 milliarder kroner.

Coronaviruset preger markedene negativt og flere land stenges ned. Det gjør at økonomien bremser. Rundt 183.000 er smittet på verdensbasis, mens over 7.150 har dødd, flest i Kina, Italia og Iran. Smittet har den siste tiden tatt seg opp i nesten hele Europa. I Norge er rundt 1.350 smittet.

Olje

Brentoljeprisen var opp rundt 4 prosent i morges, men er nå opp kun 0,40 prosent til 29,94 dollar fatet. WTI-oljen er derimot opp 1,82 prosent til 21,21 dollar fatet.

Mandag raste oljeprisen ned til nivåer sist sett i 2016. Oljeanalytiker Trond Omdal tror fremdeles nedsiden er stor, og utelukker ikke en oljepris langt ned på 20-tallet.

Equinor er ned 0,15 prosent til 101,95 kroner, mens Aker BP løftes 2,55 prosent til 100,40 kroner.

Norwegian letter

Coronaviruset har gått svært hardt utover Norwegian. Flyselskapet har startet flåteparkeringen, og det er bare et tidsspørsmål før de siste flyene må på bakken. NTB kunne imidlertid i morges melde at statlig kjøp av aksjer i Norwegian kan komme på bordet som en løsning for å berge flyselskapet fra konkurs. Aksjen bykser 25,18 prosent til 8,85 kroner.

Øverst på vinnerlisten er Havila Shipping, opp 34,90 prosent til 2,30 kroner. Blant tungvekterne er Telenor opp 3,47 prosent til 137,30 kroner. Mowi er opp 3,64 prosent til 179,15 kroner, mens Orkla stiger hele 7,69 prosent til 87,66 kroner.

DNB-nedtur

Fallet fortsetter for DNB. Aksjen er ned drøyt 39 prosent i år. Mandagens kurs er 99,90 kroner, ned 4,26 prosent for dagen. Det er første gang siden sensommeren 2016 at DNB har en kurs på under 100 kroner.

Danske Bank Markets forventer at DNB vil påvirkes mest av krisen vi står i og spår nedjustert resulat pr. aksje i 2020 på 32 prosent.

Danske Bank Markets har en salgsanbefaling på DNB-aksjen med kursmål på 148 kroner.

Øverst på taperlisten er Hofseth BioCare som stuper 18,26 prosent til 5,64 kroner. Det skjer etter at de opplyste om en omfattende distribusjonskontrakt med Prinova Europe.

Storebrand er ned 2,76 prosent til 37,01 kroner.