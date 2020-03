Sjeføkonom: Det som er helt sikkert er at beløpet blir svimlende

Norske myndigheter kom mandag med ytterligere tiltak for å forsøke å motvirke de svært negative effektene den pågående krisen vil ha på norsk økonomi, og har sagt at de er klare til å gjøre hva de kan for å avhjelpe den dramatiske situasjonen for husholdninger og bedrifter.

De siste tiltakene går blant annet ut på at staten vil bidra til at permitterte arbeidere får lønn de 20 første dagene, hvorav staten betaler 18.

Bare tiltakene som ble offentliggjort mandag, vil trolig koste flere titalls milliarder kroner pr. måned.

Hvordan staten har tenkt å finansiere den betydelige pengebruken, har de foreløpig ikke sagt noe om. Det er ifølge økonomene i Handelsbanken Capital Markets nærliggende å tenke seg at pengebruken finansieres ved å ta penger fra oljefondet.

«Hvor stor regningen til slutt vil bli, er foreløpig ikke godt å si. Det som er helt sikkert er at beløpet blir svimlende, og når denne krisen endelig er over og mer normale tider kommer, vil man måtte legge opp til en mer nøktern pengebruk over statsbudsjettet enn hva man har gjort så langt», skriver Kari Due-Andresen og Nils Kristian Knudsen i morgenrapporten tirsdag.

De regner med at både politiske myndigheter og sentralbanken gjør alt de kan for å motvirke de negative effektene av krisen på norsk økonomi.

Kan dreie seg om dager

Sentralbanken kuttet renten med 50 basispunkter til 1,0 prosent i forrige uke, og i rentebanen som da ble publisert, lå det an til et rentekutt på 25 basispunkter før sommeren.

Slik Due-Andresen og Knudsen ser det, er det langt mer sannsynlig at sentralbanken kutter 100 basispunkter neste gang enn at den kutter 25, og sannsynligheten for et stort rentekutt mener de har økt etter Feds siste rentekutt på nettopp 100 basispunkter.

Neste trekk fra Norges Bank venter Handelsbanken-økonomene kommer senest ved mai-møtet, men sannsynligvis før.

«Kanskje dreier det seg bare om dager før vi får neste rentebeskjed fra Norges Bank. I denne prekære situasjonen, mener vi altså at sentralbanken vil velge å sette renten ned til null først som sist. Alle monner drar nå, og et rentekutt vil lette byrden for alle husholdninger og bedrifter som har lån», heter det fra Due-Andresen og Knudsen.

«Det kunne blitt verre»

Flere har ment at sentralbanken kan være redd for å kutte renten for mye, i frykt for at den norske kronen skal svekke seg videre. Men duoen i Handelsbanken Capital Markets tror ikke den norske kronen er sentralbankens viktigste bekymring akkurat nå.

«Dessuten er det ikke gitt at kronen skal svekke seg på at sentralbanken tar grep siden alle andre sentralbanker også gjør det. Det kunne blitt verre for norske kroner om sentralbanken ikke forsøkte å hjelpe økonomien», skriver de i oppdateringen.