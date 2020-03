Morgan Stanley venter global resesjon

«Global resesjon i 2020 er nå vårt hovedscenario. Med Covid-19 som sprer seg i Europa og USA etter Asia, vil forstyrrelsene i økonomien og markedene utløse fallende økonomisk aktivitet i første halvår», skriver sjeføkonom i Morgan Stanley, Chetan Ahya, i en oppdatering, ifølge CNBC.

Den amerikanske investeringsbanken venter at global vekst i 2020 bli på 0,9 prosent, som er det laveste siden finanskrisen. Den fallende økonomiske aktiviteten vil ifølge investeringsbanken være i første halvår. I andre halvår vil veksten være sterk nok til at det såvidt blir økonomisk vekst for året som helhet.

Europeiske børser forsøkte seg på en rekyl på tirsdag etter det kraftige børsfallet på mandag. Indeksene var markert opp tidlig på dagen, men rekylen ebbet ut etterhvert. Tirsdag ettermiddag var indeksene lite endret.

Den tyske ZEW-indeksen falt fra 8,7 poeng i februar til -49,5 poeng i mars. Ifølge Direkt Makro var det ventet en indeks i mars på -30 poeng. Tyske økonomer er altså ikke veldig optimistiske til økonomien om dagen.