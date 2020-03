Wall Street revansjerer seg etter det store fallet

Dow Jones åpner opp 1,90 prosent til 20.571,27 poeng.

S&P 500 stiger 2,18 prosent til 2.441,33 poeng i det første minuttet.

Nasdaq Composite løftes med 2,58 prosent til 7.082,68 poeng.

Det skjer etter at alle alle de ledende indeksene på børsene i New York kollapset i går. Fallet var det største siden 1987 som følge av frykten for coronaviruset og dets ringvirkninger.

USA har de siste dagene gjort stadig flere tiltak mot viruset. Blant annet har europeere innreiseforbud, og landet har blitt mer og mer stengt ned, som vi har sett i en rekke europeiske land, deriblant Norge.

Krisepakke

USAs president Donald Trump vil bruke 850 milliarder dollar på nye tiltak for å takle de økonomiske følgene av koronakrisen, ifølge amerikanske medier.

Pengene skal blant annet brukes på kutt i inntektsskatten og krisehjelp til flyselskapene, ifølge avisen Washington Post.

Kilder opplyser til nyhetsbyrået AP at også amerikanske småbedrifter skal få hjelp. Kriseplanen skal etter planen presenteres for republikanerne i Senatet tirsdag.

Nøkkeltall

Detaljhandelomsetningen i USA gikk ned 0,5 prosent på månedsbasis i februar. På forhånd var det ventet at den skulle stige med 0,2 prosent, ifølge Direkt Makro.

Detaljhandelen uten kjøretøysalg falt med 0,4 prosent i januar på månedsbasis. Det var ventet at den skulle gå opp med 0,2 prosent.

Industriproduksjonen gikk opp 0,6 prosent i februar mot ventede 0,4 prosent. Kapasitetsutnyttelsen var på 77 prosent, som ventet.

USAs sentralbank, Federal Reserve, senket renten til 0,0-0,25 prosent søndag kveld norsk tid. Det er Feds andre ekstraordinære rentekutt på kort tid.